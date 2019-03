Sciopero 8 marzo, a Milano M1 e M3 regolari

Sciopero 8 marzo: blocco dei trasporti, a Milano M1 e M3 regolari

Possibili disagi a Milano per lo sciopero nazionale dei trasporti pubblici. La prima fascia dello sciopero al quale aderisce il personale di Atm e' iniziata alle 8,45 e proseguira' fino alle ore 15.00. per poi riprendere nel pomeriggio dalle 18 al termine del servizio. Al momento la circolazione sulle linee della metropolitana M1 e M3 prosegue regolare, mentre sulla M2 e M5 e' stata sospesa. Per quanto riguarda tram, filobus e autobus ci sono rallentamenti, sia per alcune corse 'saltate' sia per il traffico un po' piu' inteso del solito. Soprattutto sulle tangenziali, in ingresso a Milano.

Circoleranno regolarmente le Frecce di Trenitalia mentre per gli altri treni nazionali si prevedono ripercussioni "molto limitate" scrive in una nota Fs. Per i treni regionali, garantiti i servizi previsti per legge nei giorni feriali nelle fasce orarie piu' frequentate dai viaggiatori pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00). Trenord comunica che i treni regionali, suburbani, a lunga percorrenza e i collegamenti aeroportuali con l'aeroporto di Malpensa (Malpensa Express e Malpensa-Bellinzona) potrebbero subire ritardi, limitazioni o cancellazioni. Nelle fasce orarie tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21 saranno garantite le corse indicate sul sito trenord.it e negli avvisi in stazione. In particolare, nella fascia oraria mattutina, saranno garantiti i treni che partono dopo le 6 e arrivano entro le 9.