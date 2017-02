Sciopero aerei, Alitalia cancella il 60% dei voli

Sono circa un centinaio a Linate e 25 a Malpensa i voli cancellati a causa dello sciopero nazionale indetto dai sindacati del personale di diverse compagnie aeree. Negli scali milanesi non si registrano particolari disagi in quanto la comunicazione delle cancellazioni e' stata data in anticipo e buona parte dei passeggeri sono stati dirottati su altri voli. Partenze e arrivi sono stati garantiti nelle fasce orarie dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.

La societa' che gestisce gli scali, Sea, fornisce informazioni sull'operativita' degli aeroporti in tempo reale sul proprio canale twitter @MiAirports e sui siti degli aeroporti www.milanomalpensa-airport.com e www.milanolinate-airport.com. A disposizione dei passeggeri anche il call center Sea allo 02.232323".