Sciopero, De Martino (Fials): “Basta buste paga al ribasso"

Regione: Palazzo Lombardia

“Chiediamo scusa ai cittadini per i disagi creati, ma siamo certi che capiscano”. Lo dichiara Vincenzo De Martino, segretario provinciale della Fials a margine della manifestazione organizzata davanti a Palazzo Pirelli. Lo sciopero del personale dell'ASST Nord Milano è stato indetto per chiedere che Regione finanzi, come ha sempre fatto, l'adeguamento dei contratti.

“È la prima volta che in Regione Lombardia assistiamo a un'equiparazione al ribasso. Il contratto del comparto è stato, infatti, equiparato a quello dell'ASST. Dall'oggi al domani i lavoratori, incolpevoli di trasferimenti interaziendali, hanno visto la busta paga ridotta di 100-150 euro al mese.

Hanno subito tagli superiori al 12% che, con stipendi di 1.000-1.200 euro al mese, pesa fortemente sui bilanci familiari di chi ha figli, mutui da pagare e aveva fatto conti diversi”.

Allo sciopero ha aderito circa il 50% del personale. Sono state garantite le urgenze, mentre sono stati chiusi i CUP, il centro prelievi di Sesto San Giovanni e i servizi ambulatoriali oculistici e cardiologici del Bassini. “Siamo soddisfatti dell'impegno preso sia dai consiglieri Fabio Altitonante e Fabio Pizzul, sia dall'assessore Giulio Gallera. Ci auguriamo che si possa trovare al più presto una soluzione per il personale oggi penalizzato da un incolpevole trasferimento, all'interno di una riforma sanitaria a oggi fallimentare” conclude De Martino.