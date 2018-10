Sciopero generale, trasporti: venerdì nero a Milano

Treni Trenord fermi già da ieri e sino alle 21 di oggi, ad eccezione della lista dei servizi minimi garantiti. Atm in agitazione dalle 8.45 e sino al termine del servizio, tranne una finestra tra le 15 e le 18. E' il più classico dei venerdì neri per i milanesi che devono muoversi in città. Braccia incrociate per lo sciopero generale indetto da Cub, Sgb, Si-Cobas, Usi-Ait, Slai-Cobas per chiedere più diritti e più rispetto per i lavoratori delle categorie pubbliche e private. Non riguarda dunque solo i trasporti, ma è qui che le conseguenze saranno maggiori. Trenord, come detto, garantisce i treni che rientrano nella lista dei servizi minimi garantiti, nelle fasce protette in caso di sciopero, ovvero dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Atm invece garantisce la metropolitana, almeno sino alle 18. L'adesione del personale Atm è consultabile a QUESTO LINK.

Coinvolto anche il settore aereo, dalla mezzanotte di ieri a quella di oggi, a Linate, Malpensa, Orio.

Tra tante criticità, l'unica nota positiva per chi deve spostarsi a Milano è la revoca del blocco agli Euro 4.