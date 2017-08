Sciopero improvviso a Malpensa e Linate: protestano gli addetti ai bagagli

Milano, disagi e ritardi agli aeroporti di Linate e Malpensa per l'agitazione spontanea degli addetti ai bagagli



Caos agli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa per quella che appare come una agitazione non programmata dal parte degli addetti ai bagagli. Una protesta iniziata alle 6 di questa mattina, in una giornata, la prima di agosto, in cui molti si stanno mettendo in viaggio per le vacanze. Le informazioni, così come il malumore, sono passati attraverso i social network, dove le persone che mano a mano giungevano nei due scali milanesi si sono trovate di fronte a ritardi e disservizi. La prima nota ufficiale dallo staff di Malpensa è delle 8.35: "Causa agitazione sindacale spontanea del personale di terra si stanno verificando disservizi e ritardi su Malpensa. Seguiranno aggiornamenti". L'account ufficiale di Aeroporti ha quindi poco dopo segnalato che a Linate la situazione stava gradualmente rientrando alla normalità.

Lo scorso 6 maggio le prime avvisaglie della protesta, co l'invasione da parte dei lavoratori delle cooperative del trasporto bagagli e dei servizi di terra dei check-in di Ryanair a Malpensa, in polemica contro la politica degli appalti delle società che gestiscono il servizio, ed in particolare contro la volontà di Ags di subappaltare parte del lavoro ad una cooperativa. Dopo le prime assemblee spontanee di venerdì scorsa ed il fallimento dell'ipotesi di accordo con Enac, oggi una nuova giornata di passione. A sorpresa.

Agitazione a Malpensa e Linate, Cisl esulta: "Arrivano i primi risultati"

"Le nostre ripetute sollecitazioni e le assemblee spontanee di questa mattina a Linate e Malpensa hanno prodotto un primo risultato: Enac ci ha appena comunicato che entro la mattinata sara' emanato il provvedimento di sospensione dell'ingresso della cooperativa Alpina sullo scalo di Malpensa". E' quanto afferma il segretario regionale Fit Cisl Lombardia, Alfredo Rosalba, sottolineando che l'ingresso di Alpina in area rampa (carico e scarico aeromobili) "non ha nessun senso visto che siamo in attesa dell'uscita del bando di gara per la riduzione degli handler a Malpensa e si attende anche il pronunciamento del Tar sul ricorso presentato da Sea contro l'autorizzazione del subappalto ad Alpina da parte di Ags". Rosalba ricorda che "Ags, societa' di handling che gestisce il servizio per Ryanair sullo scalo di Malpensa, pratica tariffe talmente basse da essere fuori da ogni logica di mercato. Per abbattere i costi e' quindi costretta a subappaltare i servizi di rampa ad Alpina. Non bastasse, la stessa Ags venerdi' 28 luglio e' stata espulsa da Assohandler, l'associazione nazionale delle societa' di handling, poiche' non ha rispettato la clausola di protezione sociale prevista dal contratto nazionale".