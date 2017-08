Sciopero Linate e Malpensa, Nencini: protesta era illegittima

Milano, sciopero a Linate e Malpensa. Nencini: la protesta? "E' stata illegittima"



"La protesta degli addetti ai bagagli negli aeroporti milanesi e' illegittima: non c'era il giusto preavviso e la giornata del 1 agosto rientra nel periodo di franchigia". E' quanto ha sottolineato il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Riccardo Nencini, riferendosi alla protesta spontanea degli addetti ai bagagli negli aeroporti di Linate e Malpensa che ha registrato disagi per i passeggeri.



"Non e' in discussione il diritto di sciopero - ha aggiunto - ma assumere decisioni a danno dei cittadini e dei passeggeri, in un momento di cosi' forte affluenza del traffico aeroportuale, e' irresponsabile. Con il rischio di causare problemi di ordine pubblico. Oltre a rispettare le regole esistenti e che sta verificando il Garante, occorre che il Parlamento assuma provvedimenti che armonizzino il diritto sciopero e il diritto degli utenti. Ed e' necessario - ha concluso - che si rendano legittime le forme di protesta con una quota minima di adesione dei lavoratori".



"I lavoratori sono preoccupati per l'ingresso delle cooperative"

"Hanno ragione i lavoratori. Basta con il dumping sociale": cosi' sul suo profilo facebook il presidente della Regione Toscana ed esponente di Mdp Enrico Rossi, riferendosi alle agitazioni agli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa. "E' vero - aggiunge Rossi - l'assemblea dei lavoratori a Linate e a Malpensa ha creato disagi e un coro di indignazione e di proteste. Non interessano invece le motivazioni dell'agitazione. I lavoratori sono preoccupati per l'ingresso delle cooperative nei servizi dell'aeroporto e temono che con i subappalti si riducano le regole e le retribuzioni sulla loro pelle".