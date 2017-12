Sciopero medici, sospesi 40000 interventi chirurgici



Oggi, per 24 ore, medici, veterinari e dirigenti del Sistema Sanitario Nazionale, in tutto 134.000 persone - incroceranno le braccia per uno sciopero nazionale che, secondo le previsioni, potrebbe far saltare 40mila interventi chirurgici programmati e migliaia di visite.



Sciopero medici anche a Milano



Al centro della protesta c'è la legge di bilancio, da cui ci si aspettava una attenzione maggiore per il settore, a partire proprio dai fondi per finanziare i rinnovi dei contratti ma a conti fatti, secondo il sindacato dei medici dirigenti Anaao-Assomed, "mancano almeno 600 milioni al comparto".



Sciopero medici contro diminuzione del personale





Altra denuncia e' quella relativa alla diminuzione del personale, con una riduzione dei medici pari a 9mila unita' dal 2010, cui sono da aggiungere 50mila unita' per il resto del personale.