Sciopero Milano Ristorazione, bufera social per il "tramezzino d'emergenza"

E' bufera sui social nei confronti di Milano Ristorazione: stanno circolando molto diverse foto di alcuni dei tramezzini con pan carrè, una fetta di formaggio e tre mezzi pomodorini che sono stati serviti a centinaia di bambini milanesi nelle mense scolastiche a causa dello sciopero dei lavoratori di Milano Ristorazione. Un menù di emergenza in vigore anche oggi, con i genitori che erano stati avvisati dalla società che non sarebbe stato possibile garantire la normalità dei pasti. Ma c'è tramezzino e tramezzino, è il ragionamento di molti genitori, scandalizzati per la "povertà" di quello proposto ai loro figli. Sotto i riflettori qualità del prodotto, cura del servizio ma anche un corretto bilanciamento dei principi nutritivi. Ovvero dieta e salute.

Sul piede di guerra anche le educatrici delle scuole dell'infanzia, perchè il tramezzino è stato distribuito a tutti ma non a chi necessita di un menu speciale. Le insegnanti hanno scritto una lettera nella quale ribadiscono la necessità di prendersi cura "di tutti e tutte, non di una parte. È un dovere, certo, ma farlo realmente fino in fondo è una scelta".

Milano Ristorazione si scusa e istituisce una commissione

"Milano Ristorazione si scusa per aver recato disagio agli utenti del proprio servizio, bambini, genitori, comunita' scolastica nelle giornate del 12 e 13 novembre 2018". E' quanto si legge in una nota, dopo la protesta di molti genitori che hanno giudicato il tramezzino "immangiabile". "La volonta' e la responsabilita' di far comunque fronte alla difficolta' delle famiglie e dei bambini, nel poco tempo a disposizione con il quale tamponare le giornate di assemblea, ci ha indotto a una soluzione, due tramezzini e un budino, che si e' rilevata purtroppo non all'altezza" continua la nota. Milano Ristorazione istituisce, sin da subito, una commissione con l'intento di chiarire quanto non ha funzionato nell'individuazione dei pasti sostitutivi, e che ricerchi e adotti procedure di emergenza al fine di garantire un servizio comunque all'altezza per far fronte a eventi di questa natura.

Sala: "Le mamme hanno ragione, è inaccettabile e mi scuso"

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Milano Beppe Sala , che su facebook ha scritto: "Molte mamme mi hanno segnalato che, in occasione di un'assemblea sindacale del personale di Milano Ristorazione, i loro bimbi in mensa hanno ricevuto un tramezzino di bassissima qualità. Hanno ragione, è una cosa inaccettabile. Al di là dello scusarmi, ho chiesto agli Assessori Cristina Tajani e Laura Galimberti di convocare azienda e sindacati per verificare quello che è successo ed evitare che una situazione del genere abbia a ripetersi"

De Chirico: "Scuse non bastano, vogliamo chiarimenti"