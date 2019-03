Sciuker Frames al MADE Expo

Al via la nona edizione di MADE expo, la più grande manifestazione in Italia per il mondo delle costruzioni e dell’architettura, con mille espositori in 4 saloni specializzati. Presente anche Sciuker Frames.

Si è aperta oggi a Rho Fiera Milano MADE (Milano Architettura, Design e Edilizia) Expo, la più importante manifestazione in Italia per il mondo dell'edilizia. Tra le aziende presenti anche Sciuker Frames, tra i primi operatori nei segmenti degli infissi in legno alluminio e legno vetro strutturale, posizionamento rafforzato negli anni da un trend positivo di crescita che vede l’azienda in costante espansione sia sul mercato italiano che estero. Quest’ultimo presidiato da uno store diretto ed una filiale operativa in Svizzera.

Affaritaliani.it ha incontrato Marco Cipriano, Presidente e CEO di Sciuker Frames che ai nostri microfoni ha dichiarato: “I risultati del 2018 sono stati in linea con il nostro business plan, e anche il 2019 è partito in linea con gli obiettivi. Ora siamo al MADE che è una biennale sull’involucro edilizio che ci vede particolarmente presente con uno stand importante. Presentiamo due nuove linee e abbiamo visto un’affluenza importante. Siamo molto fiduciosi”.

Cipriano, Sciuker:"Al MADE due nuove linee e un'affluenza importante"

L’azienda è da sempre molto attenta alla sostenibilità; ci hanno spiegato infatti che lo stabilimento produttivo, realizzato nel 2010 con una capacità annua di circa 35.000 finestre e un’estensione di 13.000 mq, è stato interamente progettato nella massima efficienza ambientale, grazie a 1368 pannelli fotovoltaici che ogni anno compensano circa l’80% del fabbisogno energetico. In questo modo, nel 2017 l’azienda ha evitato di immettere nell’atmosfera 151.616 kg di CO2, equivalenti a circa 500 alberi piantati.