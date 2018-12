Scomparso in montagna: trovato il corpo di Mattia

Trovato il corpo di Mattia Mingarelli, 30enne di Albavilla, Como, che era scomparso nel nulla il 7 dicembre in montagna. Il cadavere è stato trovato in un bosco della Valmalenco, in provincia di Sondrio, nei pressi della casa che aveva affittato ed in cui era giunto il giorno stesso della sua scomparsa. Al momento ignote le cause del decesso.