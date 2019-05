Scontri Inter-Napoli: 18 mesi sorveglianza speciale per capo Viking Ciccarelli

La Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale, presieduta da Fabio Roia, su proposta del Questore di Milano, Sergio Bracco, ha applicato la Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza nei confronti del capo dei 'Viking', tifosi interisti, Nino Ciccarelli, classe 1969. Il provvedimento ha la durata di un anno e sei mesi. Arrestato lo scorso 17 gennaio per i disordini in occasione dell'incontro Inter-Napoli del 26 dicembre 2018 in via Novara, Ciccarelli ha fin dagli anni '80 gravi precedenti penali in occasione di manifestazioni sportive, e in particolare per rissa - anche con uso di armi - nonche' per tentato omicidio e per plurime violazione del Daspo. Il Tribunale ha riconosciuto un rischio di reiterazione di ulteriori reati e turbative dell'ordine pubblico, per arginare il quale e' stata applicata la misura di prevenzione in questione. Ciccarelli fin da minorenne, ricorda una nota, si e' reso protagonista di scontri in occasione delle manifestazioni sportive, riportando ben 8 provvedimenti Daspo, emessi dai Questori di Milano (1991 e 1995), di Firenze (2004), Bolzano (2005), Pescara (2010), Frosinone (2016), Milano (febbraio 2019), nonche' dall'Autorita' Giudiziaria (Daspo giudiziario) nel 2019.