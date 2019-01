Ambulanza coinvolta in un incidente: tre i feriti

Verso le h.14, in viale Fulvio Testi all'altezza di via Marcellina, un'ambulanza è rimasta coinvolta in un incidente stradale.

In base alla ricostruzione del fatta da 118, l'ambulanza si stava dirigendo all'ospedale Niguarda "per recupero equipe Neonatale", con lo scopo di effetturare un "trasporto in codice rosso da Sesto a Niguarda".

Tre i feriti: due soccorritori, un uomo di 28 anni e una donna di 34, entrambi in codice verde, e un automobilista di 54 anni, che è stato portato in codice giallo al Policlinico.

La polizia locale sta cercando di far chiarezza sulla dinamica dell'incidente.