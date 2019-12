Scontro bus Atm-mezzo Amsa: ok espatrio salma di Shirley. Sospetti su autista

È stato dato il nulla osta dalla procura di Milano - in particolare dalla pm Rosaria Stagnaro che segue il caso - al rilascio della salma per i funerali di Shirley Ortega Calangi, la donna di 49 anni rimasta vittima dello scontro tra un filobus e un mezzo dei rifiuti a Milano. Le esequie si svolgeranno nelle Filippine, Paese del quale era originaria da vittima, pertanto la procura ha anche dato l’ok all’espatrio. Nel frattempo si lavora per ascoltare i testimoni dei fatti: i più importanti sono stati già identificati e saranno sentiti dagli investigatori. Fra questi anche una donna - come scrive oggi il quotidiano la Repubblica - che probabilmente sarà ascoltata anche dal magistrato. Proseguono gli accertamenti tecnici sul cellulare dell’autista, per verificare se lo stesse usando mentre era alla guida e al momento dell’impatto. Sarà poi necessario anche ascoltare la sua versione.