Scontro bus-mezzo Amsa: l'autista non era al cellulare

L'autista del filobus della linea 90 coinvolto nell'incidente del 7 dicembre costato la vita alla 49enne Shirley Ortega non era al telefono al momento dell'impatto. Gli inquirenti non hanno trovato riscontri a quanto sostenuto da una passeggera del mezzo che è passato con il rosso all'incrocio tra viale Bezzi e via Marostica andando a scontrarsi contro un mezzo Amsa per la raccolta rifiuti. Oltre alla tragica morte della donna filippina, altri dodici passeggeri finirono in ospedale. Il 28enne conducente del bus resta indagato per omicidio stradale aggravato e lesioni colpose, la sua condotta ritenuta "imprudente" per aver bruciato il semaforo senza decelerare. Il suo legale Salvatore Leotta ha spiegato che il giovane a pochi secondi dalla partenza aveva accusato un malessere tradottosi in un annebbiamento della vista.