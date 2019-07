Scontro sulla Torino-Milano, 1 morto e 6 feriti

E' rimasto chiuso per ore il tratto tra la barriera di Rondissone (To) e il casello di Santhia' (Vc) della Torino - Milano interessato dall'incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. L'incidente, avvenuto all'altezza di Alice Castello, ha visto coinvolti una moto, un camion e 4 autovetture. Tragico il bilancio dello scontro: si contano 6 feriti e un deceduto, una giovane donna la cui identita' non e' stata resa nota. I quattro feriti meno gravi, in codice verde, sono stati portati all'ospedale di Chivasso, mentre gli altri due, in codice giallo sono curati al Sant'Andrea di Vercelli. Per i soccorsi, oltre al 118, alla Stradale e al personale dell'Autostrada sono intervenute una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e' una squadra del distaccamento volontario di Santhia'.