Scontro tra bus nella Bergamasca: muore studente di 14 anni

Uno studente di 14 anni è morto oggi, coinvolto nell'incidente tra due autobus pieni di ragazzini a Gazzaniga, nella Bergamasca. Come i suoi coetanei, il giovane stava facendo ritorno a casa al termine delle lezioni. Nello scontro tra i mezzi ha riportato una grave emorragia interna ed è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Ma per lui non c'è stato nulla da fare. Grave anche un 16enne, ferito alle gambe, coinvolto anche un terzo adolescente ma le sue condizioni non preoccupano.