Scoperto allevamento abusivo di cani e gatti nel Pavese

Un allevamento abusivo di cani e gatti e' stato scoperto questa mattina dal Pool Ambiente pavese nelle campagne di Pieve del Cairo. Il canile lager si trova in un capannone presente in un'area all'aperto dove gli ufficiali di Arpa Lombardia e Polizia locale stavano effettuando un sopralluogo. L'operazione era scattata dopo che, grazie alle immagini satellitari utilizzate nell'ambito del progetto Savager avviato dalla Procura di Pavia, era stata individuata nell'area la presenza di rifiuti, anche pericolosi, abbandonati. Durante i controlli sui rifiuti, insospettiti dall'abbaiare di numerosi cani proveniente dal capannone, i tecnici hanno scoperto una sorta di allevamento lager in cui cani, gatti e altri animali erano costretti a vivere nella piu' totale incuria e in pessime condizioni igieniche. E' stato pertanto richiesto l'immediato intervento dei veterinari ATS per gli accertamenti di competenza, a seguito dei quali e' stato contestato al proprietario il reato di maltrattamento di animali, oltre a quello di abbandono di rifiuti. Gli Upg di Arpa e Ats, d'intesa con la Procura, hanno quindi effettuato il sequestro dell'intera area e gli animali sono stati spostati in un rifugio autorizzato.