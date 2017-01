Monza, scoperto cadavere in un cortile: "Caduto dall'ultimo piano"



Il cadavere di un uomo e' stato trovato questa notte nel cortile di un palazzo di via Bramante da Urbino a Monza. A segnalarlo ai carabinieri una donna che rientrava intorno a mezzanotte. Secondo una prima ipotesi, la causa della morte sarebbe dovuta alla caduta dal sesto e ultimo piano del palazzo, ma sono in corso gli accertamenti per verificare se si tratti o meno di suicidio.



L'uomo non e' stato ancora identificato. Indossava una tuta e, secondo quanto si apprende, non avrebbe senza segni di colluttazione sul corpo. Ad una prima verifica la morte sarebbe dovuta alla caduta dall'alto.