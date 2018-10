Scoperto sul Po il primo esemplare in Italia di mantide gigante. FOTO

Scoperto sul Po il primo esemplare in Italia di mantide gigante

Scoperta nel Cremonese la prima mantide religiosa gigante d'Italia. A individuare l'esemplare, lungo 9 centimetri, a San Daniele Po è stato il sindaco Davide Persico, che è anche ricercatore e docente di paleobiologia all'Università degli Studi di Parma, e gestisce il blog anellomancante.blogspot.com. La femmina di Sphodromantis viridis era sul muro della sua abitazione. "Si tratta di un insetto diffuso in gran parte dell'Africa centro-settentrionale e abbastanza comune anche in Spagna meridionale, ma questo è il primo ritrovamento in Italia continentale - spiega Persico - L'identificazione della specie è stata confermata dal collega biologo Davide Palumbo". Aggiunge il sindaco-scienziato: "A guardare bene San Daniele Po è una straordinaria oasi di biodiversità".