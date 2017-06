Scorie nucleari dell'Ue a Ispra, il sindaco: "Chiesti chiarimenti al Jrc"

Il reattore nucleare di Ispra

Scorie nucleari dell'Unione europea in riva al lago d'Ispra? Esplode il caso nel Comune lombardo sulle rive del lago Maggiore, che ospita il centro europeo erede dell'Euratom, la vecchia agenzia per l'energia atomica europea che gestiva i due reattori nucleari. Proprio le attività legate ai due vecchi reattori hanno fatto sì che sino dalla fine degli anni Sessanta fossero prodotto rifiuti atomici, ma la novità che sta scuotendo ora il paese è la realizzazione del nuovo magazzino battezzato "Area 41" e che si teme possa ospitare sostanze di vario genere provenienti anche da altri Paesi dell'Unione Europea. Come riporta il Corriere, ieri la Lega Nord ha presentato in Regione Lombardia una interrogazione proprio per chiedere quali materiali saranno stoccati a Ispra. "Come rappresentante eletto dai cittadini della Provincia di Varese - ha spiegato il consigliere del Carroccio Emanuele Monti -, è mio dovere raccogliere il maggior numero di dati per poterli presentare alla gente — osserva Monti —. Questo perché i cittadini hanno il sacrosanto diritto di essere informati su cosa avviene a casa loro. E ciò vale in maniera particolare quando si tratta di decisioni provenienti da Bruxelles, prese da persone che presumibilmente hanno ben poca dimestichezza con il nostro territorio".

Alcuni sindaci della zona hanno chiesto al Jrc, il centro che oggi si occupa di ambiente, scienza ed emergenze meteo, che cosa si intenda fare. Ed il primo cittadino di Ispra Melissa De Santis, riferendosi anche ad un precedente articolo pubblicato il 10 giugno dal Sole 24 Ore, ha dichiarato: "Ho letto quanto pubblicato dal Sole24ore sabato 10 giugno 'A Ispra, sul Lago Maggiore, il secondo deposito per le scorie nucleari Ue'. L'articolo, per come è scritto, può lasciare spazio a dubbi e interrogativi. Per questo quindi immediatamente mi sono attivata chiedendo delucidazioni ai responsabili del JRC di Ispra sul deposito temporaneo costruito nel 2013. I responsabili del sito hanno ribadito quanto sempre dichiarato, ovvero che questo deposito accoglierà esclusivamente i rifiuti radioattivi del sito di Ispra, sia provenienti dalla attività di ricerca del passato e ora collocati in un altro punto di stoccaggio interno, sia derivanti dalle attività di disattivazione e smantellamento delle strutture locali. Ho comunque colto l'occasione per chiedere ulteriori formali chiarimenti anche alla Commissione europea, al Ministero dell'Ambiente e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ribadendo la nostra contrarietà a qualunque iniziativa che possa prevedere in futuro il trasferimento a Ispra di scorie provenienti dall'esterno. Abbiamo inoltre chiesto al Jrc di organizzare al piu presto una serata pubblica per illustrare la situazione a tutti i cittadini".