Scritta antisemita: Sala scrive su porta casa 'Antifa hier'

'Antifa hier': e' la scritta che il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha apposto sulla porta della sua abitazione, con chiaro riferimento alla scritta choc apparsa qualche giorno fa a Mondovi', 'Juden hier', sulla porta della casa del figlio di un'ex deportata. "Io vivo qui", ha scritto Sala sul suo profilo Instagram postando la foto.

Librandi (IV): Prendiamo esempio da Sala

"Seguiamo tutti l'esempio del sindaco di Milano Giuseppe Sala: affiggiamo la scritta ''ANTIFA HIER'' sulle porte delle nostre case e delle nostre aziende, nei luoghi dove viviamo e lavoriamo. In tedesco significa: ''qui c'è un antifascista''. Dimostriamo che l'antifascismo non è una definizione del passato né un'etichetta di maniera, ma un impegno costante e quotidiano che dobbiamo rilanciare ogni giorno, per non dimenticare. Lanciamo anche l'hashtag, provando a diffonderlo il più possibile sui social e nel dibattito pubblico: #AntifaHierz", scrive il deputato di Italia Viva, Gianfranco Librandi.