Scritta contro Salvini nel Bresciano: a morte. Lui: 'Democratici'



Salvini ladro schifoso fascista a morte' e' la scritta apparsa su un muro a Rovato, nel Bresciano, a una decina di chilometri da Adro dove stasera il segretario della Lega ha un incontro pubblico. E' stato lui stesso a postare su Facebook la fotografia del muro con il commento "'Democratici', all'opera a Rovato, in provincia di Brescia. Noi la risposta la daremo questa sera, nella vicina Adro, con sorrisi e tanti bacioni".

Autonomia, Salvini agli alleati: "avanti o non si prosegue"



"Agli alleati dico o si va avanti o non si prosegue. Penso all'autonomia, saranno quelli del Sud a beneficiare dell'autonomia. Io lo voglio unire questo Paese": lo ha detto il leader leghista, Matteo Salvini, dal palco della festa di Adro. Salvini ha sottolineato che l'autonomia servira' a evidenziare anche gli errori degli amministratori che non fanno funzionare le loro regioni: "I politici che sbagliano devono pagare", ha sottolineato.