Scritte anti-Salvini su chiesa Bergamo, i migranti le cancellano

"Ieri mattina sulla facciata laterale della chiesina di Santa Lucia sono comparse delle scritte ingiuriose nei confronti del leader della Lega Matteo Salvini, scritte che il capogruppo della Lega in consiglio comunale Alberto Ribolla ha chiesto fossero tempestivamente rimosse. Questa mattina le scritte sono state cancellate dai richiedenti asilo dell'Accademia dell'Integrazione, il progetto attivato dal Comune di Bergamo con la Diocesi e Confindustria che punta a costruire le condizioni per una buona integrazione dei giovani stranieri a partire da un impegnativo percorso basato sull'apprendimento dell'italiano, sulla formazione professionale e su lavori di pubblica utilita'". Cosi' il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, sul caso delle scritte anti-Salvini apparse in citta' e su cui l'onorevole del Carroccio Alberto Ribolla aveva chiesto l'immediata cancellazione. "Durante il suo incarico di Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha fortemente penalizzato tutte le attivita' volte a favorire l'integrazione dei richiedenti asilo - ha spiegato Gori - il gesto dei ragazzi dell'Accademia di Bergamo mi pare una bella risposta, di quelle che fanno pensare".