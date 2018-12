Sede Aler imbrattata, asse Sala-Regione Lombardia: "Sì agli sgomberi". FOTO

SCRITTE SU SEDE ALER, REGIONE LOMBARDIA CONFERMA PIENO SOSTEGNO A SGOMBERI E LEGALITÀ NELLE CASE POPOLARI

"Solidarietà ad Aler per le intimidazioni e le scritte 'basta sgomberi' con cui i centri sociali hanno imbrattato la sede di viale Romagna a Milano". Lo ha detto l'assessore regionale alle Politiche sociali e abitative, Stefano Bolognini. "Evidentemente - aggiunge Bolognini- gli sgomberi e gli arresti degli ultimi giorni danno fastidio a chi vive nella violenza e nell'illegalità, ma non per questo le forze dell'ordine e Regione Lombardia rallenteranno il loro operato". "Spero che i responsabili vengano presto identificati e siano obbligati ai lavori socialmente utili, partendo magari dalla pulizia delle scritte nelle case Aler". L'assessore ha ricordato che "in Prefettura confermeremo lo sforzo e l'impegno di Aler e Regione Lombardia per proseguire le azioni di legalità e nei quartieri popolari, e voglio ringraziare nuovamente le forze dell'ordine per le numerose operazioni che stanno compiendo nelle case popolari".

SALA: "SU CASE POPOLARI NECESSARIO LUNGO LAVORO CON REGIONE"

"Sulle case popolari serve fare di piu', e' un lavoro lungo che va fatto insieme con la Regione. Con il presidente Fontana avevamo rinunciato all'idea di mettere insieme il patrimonio immobiliare di MM e di Aler, ma rimane il fatto che oggi, quando vado in quartieri anche Aler, come domenica al Corvetto, ho degli abitanti che se la prendono con me. Io cerco di spiegare che non posso fare granche', ma d'altro canto sono miei cittadini e non posso non ascoltare", aveva detto in precedenza Sala. "I percorsi sono abbastanza chiari - ha specificato Sala -. In primis recuperare gli sfitti. Poi dobbiamo lavorare su alcune criticita' piu' importanti delle altre, come l'area Lorenteggio-Giambellino, che e' piu' importante delle altre, perche' e' piu' critica e perche' ci sono piu' investimenti in gioco. Non che le altre non lo siano" ha detto il sindaco, sottolineando come siano "ancora troppe le occupazioni abusive. Anche se, prima di fare uno sgombero, bisogna sapere se ci sono bambini e dove possono andare a stare".