Scuola: centinaia di studenti in corteo per il 'No Salvini day'

Milano, partito il corte del 'No Salvini day'

Studenti in marcia a Milano per il "No Salvini day" organizzato dai collettivi contrari alle politiche del vicepremier e ministro dell'Interno. Al centro della protesta ci sono "le diseguaglianze e l'alternanza scuola lavoro, la legge di bilancio, l'edilizia scolastica e gli investimenti, il numero chiuso universitario e le scuole sicure". La manifestazione, che conta centinaia di persone, è partita divisa in due tronconi, partiti uno da largo Cairoli e l'altro da piazza Oberdan, per poi riunirsi in via Broletto.

La protesta era stata anticipata due giorni fa da un gruppo di studenti che si era riunito all'ingresso del Provveditorato agli studi accendendo fumogeni e depositando un cumulo di macerie per rappresentare in senso metaforico le condizioni di precarietà strutturale in molti istituti scolastici. Qualche settimana fa, per le strade della città, erano stati affissi dei manifesti con Salvini ritratto come un ratto o colpito da uno studente con un libro.

Il corteo prevede anche una sosta davanti al consolato degli Stati Uniti per manifestare solidarietà alla "carovana migrante" che sta raggiungendo con grandi difficoltà il confine tra Messico e Stati Uniti.