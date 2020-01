"Scuola dei quartieri": oltre 2 milioni per Lorenteggio

Dalla scoperta delle nuove opportunità di formazione e lavoro per i residenti a come sviluppare un'idea utile e sostenibile per migliorare i servizi e la qualità della vita nella zona, sino a come ottenere un sostegno economico per chi vuole fare impresa nel quartiere.

Questo l’obbiettivo dell’incontro che si svolgerà giovedì 16 gennaio presso il Teatro di comunità Alfredo Chiesa in via San Cristoforo, dalle ore 18 alle 20.30. Una serata aperta a tutti e interamente dedicata a chi ha un’idea o un progetto di impresa sociale da realizzare a Lorenteggio o in altre zone non centrali della città.

A illustrare le diverse opportunità offerte dall’Amministrazione grazie al progetto “La Scuola dei Quartieri” e dal piano di interventi da oltre 2 milioni di euro promosso dal Comune e rivolto agli abitanti della zona Lorenteggio, l’assessora alle Politiche per il Lavoro e Attività produttive Cristina Tajani con Gianpiero Kesten di Radio Popolare.

“Un incontro – spiega Tajani – per illustrare un pacchetto importante e inedito di opportunità offerte dall’Amministrazione ai residenti del quartiere, aiutandoli sia nella ricerca di occupazione con un’indennità di accompagnamento e puntando sulla formazione e sullo sviluppo delle competenze, sia attraverso il sostegno alla nascita di nuovi progetti d’impresa utili a contribuire alla vita attiva della comunità, perché migliorando il quartiere in cui si vive si migliora la città. Siamo convinti – conclude Tajani – che questo percorso, iniziato con successo in una realtà come il Corvetto grazie all’azione portata avanti dalla ‘Scuola dei Quartieri’, possa contribuire in maniera attiva al rilancio sociale ed economico del quartiere Lorenteggio, favorendo la nascita di nuove idee d'impresa utili a migliorare la qualità delle vita e dei servizi presenti in zona”.

Nel corso della serata i residenti presenti potranno ascoltare il racconto di chi ha già realizzato il suo progetto di impresa o servizi avvalendosi dell’opportunità offerta da La Scuola dei Quartieri, già attiva nel quartiere Corvetto e in altre zone della città e che ha permesso di dar vita a 20 nuove realtà. Da lunedì 27 gennaio si potranno presentare le domande di partecipazione al bando per individuare 20 nuove idee da realizzare nei quartieri Giambellino, Lorenteggio, Selinunte e San Siro-Gallaratese.

Verranno illustrate anche le modalità di partecipazione al bando “Progetto Lorenteggio: vivere, lavorare e fare imprese nel quartiere” che sulla zona può contare su uno stanziamento di 1 milione di euro derivante dai finanziamenti POR FSE 2014- 2020 nell’ambito dell’accordo di programma tra Regione Lombardia, Comune di Milano e Aler.

Nello specifico 600mila euro destinati all’attuazione di politiche attive per il lavoro: dai momenti di orientamento professionale alla formazione e accompagnamento per la ricerca del lavoro, il tutto realizzato da Afol Metropolitana presso i suoi centri. Altri 400mila euro sono destinati, invece, al sostegno economico dei soggetti, di età superiore ai 18 anni e residenti tra le vie Lorenteggio, Inganni, Giambellino e Odazio, che decideranno di partecipare al ciclo di attività di orientamento ed erogati sotto forma di indennità.

A disposizione degli abitanti un’ulteriore possibilità di crescita e sviluppo del quartiere, rappresentata da 1,2 milioni di finanziamenti del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014 2020 per la creazione di imprese sia profit che non profit - capaci di avere un impatto sociale positivo attraverso la creazione di posti di lavoro, la rivitalizzazione socio economica dell’area e l’erogazione di nuovi servizi per rispondere ai bisogni sociali della comunità del Lorenteggio. Il bando si aprirà nei prossimi mesi e si rivolgerà sia ad aspiranti imprenditori che a imprese già esistenti con contributi a fondo perduto fino ad un massimo di 100.000 euro.