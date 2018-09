Scuola: hackerato sito Provincia contro sindaco Lodi



Il sito della Provincia di Lodi ha subito un attacco di hacker, nelle scorse ore dal gruppo che si definisce 'AnonPlus' che sulla home page ha asserito di agire per la liberta' di informazione e per motivi apparsi farneticanti. Tutto e' stato rapidamente rimosso dalla Provincia che ha poi formalizzato regolare denuncia ai carabinieri. L'azione e' stata rivendicata su Twitter dove il gruppo ha postato: "La Provincia di Lodi dovrebbe prendere provvedimenti verso la Sindaca (Sara Casanova della Lega, ndr) per essere una razzista criminale che se la prende con i bambini". Il riferimento e' all'adozione di modifiche al regolamento degli accessi alle prestazioni sociali, e che rende piu' difficile agli stranieri in particolare islamici accedere alle tariffe agevolate per i figli a scuola, contestato nei giorni scorsi da molti extracomunitari con uno sciopero delle lezioni e una manifestazione davanti a palazzo Broletto.



Guido Guidesi sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed esponente leghista ha affermato "Gli attacchi e le minacce al sindaco di Lodi sono inaccettabili e vergognosi. Esprimo piena solidarieta' e vicinanza al primo cittadino e alla sua amministrazione e chiedo che tutto il mondo istituzionale e politico faccia altrettanto".



Scuola: sindaco Lodi, addolorata ma non accetto minacce



"Sono profondamente addolorata, ma non mi fermo e vado avanti lavorando per raggiungere tutti gli obiettivi contenuti nel nostro programma elettorale. Voglio tranquillizzare tutti i cittadini - davvero tantissimi - che mi sostengono e che mi hanno espresso la loro vicinanza, non preoccupatevi: non intendo arretrare di un passo". Cosi' il sindaco di Lodi, Sara Casanova, ha condannato l'attacco hacker al sito della Provincia di Lodi per protesta contro le modifiche al regolamento degli accessi alle prestazioni sociali.



"Abbiamo fatto un regolamento equo e giusto - ha aggiunto - Ci hanno strumentalizzato e io ho raccolto insulti indecorosi e minacce. Oggi si e' addirittura arrivati all'hackeraggio del sito della Provincia di Lodi. Ringrazio il presidente della Provincia Francesco Passerini per la solidarieta' e per essersi messo in moto immediatamente. Per tutelarmi ho sporto denuncia, perche' le nostre decisioni possono essere discusse nell'ambito di un civile dibattito politico, ma non e' accettabile la strumentalizzazione e soprattutto non accetto piu' le minacce e le ingiurie".