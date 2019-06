Scuola: il grembiule è fuorimoda, discriminare le bambine no

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

C'erano una volta gli argomenti seri. Poi, quelli più leggeri. Non so come qualificare quanto vi sto per dire. Forse leggero, ma anche molto serio, visto che ci sono di mezzo i bambini. Ha fatto scandalo nel Varesotto la notizia di una scuola elementare dove alle bambine è stato vietato di mettersi gli short e le canottiere. Ho una figlia femmina e la prima cosa che mi viene da dire è che sono dei deficienti quelli che hanno pensato di discriminare le piccole. Poi però mi è venuto in mente che se ci fossero i grembiuli, come una volta, non ci sarebbe questo problema. E non ci sarebbe nemmeno il problema delle scarpe firmate. Delle smorfiose e degli smorfiosi. E ci sarebbe anche un minimo di spirito "di corpo", di classe. Però si sa, i grembiuli sono roba del passato. Meglio rottamare. Sia mai che nel nuovo mondo potrebbero intralciare il passo di chi deve correre veloce. In canotta o in short, poco importa. Quello che importa è che passi sopra la testa degli altri.