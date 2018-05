Scuola: intossicati con spray al peperoncino in istituto Milano



Circa una ventina di studenti sono rimasti intossicati lievemente in una scuola milanese di via San Colombano 8 a Milano. Si tratta di tredicenni e di alcuni insegnanti, che hanno inalato presumibilmente spray al peperoncino, nella scuola "Ilaria Alpi".



Sul posto 118 e polizia locale: la sostanza non e' ancora stata identificata, ma potrebbe trattarsi, secondo un'altra ipotesi, anche di ammoniaca usata nelle pulizie. L'intossicazione sarebbe lieve e i pazienti sono ancora in osservazione da parte dei sanitari. Nella stessa scuola si era verificato un'episodio simile, stando a quanto riportano alcuni insegnanti, qualche mese fa.