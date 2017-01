Scuola: iscrizioni on line, quasi 77.000 già completate. Lombardia in testa



Ieri è stato il primo giorno di iscrizioni on line alle classi prime della scuola primaria e secondaria di I e II grado e ai corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali (nelle Regioni che hanno aderito).



Alle 18.15 erano 96.426 le domande inserite dalle famiglie per le iscrizioni nelle scuole statali. Di queste 76.837 sono state gia' inoltrate alle scuole e quindi completate. Fra le Regioni con piu' domande completate, la Lombardia (22.083), il Lazio (8.668), il Veneto (7.890). La domanda di iscrizione on line puo' essere effettuata fino alle ore 20 del 6 febbraio prossimo. L'adesione al sistema delle iscrizioni on line rimane facoltativa per le scuole paritarie. Rimane valida la procedura cartacea per le scuole dell'infanzia, che potra' essere effettuata sempre dal 16 gennaio al 6 febbraio prossimi. (AGI)