"Scuola Senza Stress": la meditazione trascendentale entra nelle classi

Scuola Senza Stress

Presso la sede dell'Istituto di Istruzione Superiore “V. Capirola”, Ermelina Ravelli, dirigente dell’istituto, e Milena Moneta, docente e coordinatrice del progetto, presentano un progetto pilota iniziato nel novembre 2016, nell’ambito del quale 15 insegnanti e 51 studenti di tre classi dell'Istituto “V. Capirola” di Leno hanno adottato il programma “Scuola Senza Stress”, imparando la tecnica di Meditazione Trascendentale.

Mario Maviglia (dirigente USR-Ufficio Scolastico Regionale-Lombardia) e Rossella De Pietro (Vice-Sindaco del Comune di Leno) si soffermano sul ruolo che il Comune e l'USR possono svolgere nella diffusione di progetti innovativi per affrontare i problemi della scuola. Le interviste realizzate ad alcuni studenti che raccontano la propria esperienza e gli importanti risultati raggiunti non lasciano dubbi: il programma “Scuola Senza Stress” potrebbe contribuire a cambiare, se applicato su larga scala, la scuola italiana.

«Il progetto - come spiega Andrea Martignano, Consigliere Delegato della Fondazione Maharishi, promotrice dell’iniziativa - prevede che gli studenti pratichino la Meditazione Trascendentale due volte al giorno, 15 minuti all'inizio delle lezioni e 15 minuti alla fine, per ridurre lo stress e migliorare i risultati negli studi».

Il programma “Scuola Senza Stress” è strutturato in modo che, alla fase di apprendimento e di pratica della Meditazione Trascendentale, segua una fase di verifica e controllo dei risultati. Quest’ultima avviene attraverso la somministrazione periodica agli studenti di questionari, volti a valutare gli effetti percepiti dagli stessi.

Rossano Maset, psicoterapeuta responsabile del programma “Scuola Senza Stress”, illustra i risultati positivi ottenuti dopo 3 mesi di pratica regolare della Meditazione Trascendentale, evidenziati dai questionari compilati dagli studenti:

•35,7% ha un avuto un miglioramento nella qualità studio;

•46,4% ha più facilità a studiare;

•89,3% si sente più sereno, avvertendo meno ansia durante la giornata;

•50% ha meno ansia prima e durante le interrogazioni;

•75% ha maggior chiarezza mentale;

•42,9% ha migliorato i rapporti con genitori e professori;

• 85,7% ha provato, nel corso della giornata, maggiore tranquillità e serenità dopo la meditazione;

•57,1% avverte maggiore sicurezza in se stesso e nel prendere decisioni;

•32,1% ha segnalato un miglioramento della qualità del sonno;

•89,3% ha riportato un generale miglioramento del benessere personale.

I controlli effettuati attraverso i questionari hanno permesso di evidenziare con chiarezza l’efficacia del programma “Scuola Senza Stress”. I primi risultati positivi rilevati già dopo 15 giorni, infatti, vengono confermati e consolidati dopo tre mesi, in linea con quanto emerge dalle oltre 600 ricerche scientifiche svolte in tutto il mondo. Un risultato straordinariamente importante per i ragazzi, per il loro percorso di studi, per la loro salute, per la scuola e per le famiglie.

Il programma “Scuola Senza Stress”

Molti sono i problemi della scuola: stress crescente, ansia, problemi dell’apprendimento, risultati scolastici insoddisfacenti, violenza giovanile e bullismo, abbandono scolastico, burnout degli insegnanti.

Per affrontare questi problemi, 500 scuole in 60 nazioni, per un totale di 300.000 studenti, hanno adottato il programma "Scuola Senza Stress”, che prevede di introdurre la pratica della Meditazione Trascendentale nel programma scolastico. Ogni giorno, per 10-15 minuti, prima dell'inizio e dopo la fine delle lezioni, gli studenti fanno una pausa in classe per praticare la Meditazione Trascendentale.

La pratica regolare della Meditazione Trascendentale genera, nel tempo, una riduzione stabile dello stress e dell’ansia, un potenziamento delle abilità mnemoniche e delle capacità di apprendimento, un miglioramento dei risultati scolastici e delle relazioni interpersonali, sia tra studenti che con i docenti, e del clima scolastico.

La Meditazione Trascendentale

La Meditazione Trascendentale è una tecnica semplice, naturale, non religiosa, volta a sviluppare le potenzialità personali e ridurre lo stress. È facile da imparare, piacevole da praticare, adatta a tutti, a qualsiasi età, e verificata scientificamente da oltre 600 studi scientifici pubblicati su riviste internazionali.

La Meditazione Trascendentale, praticata con regolarità, stimola il funzionamento coerente e totale del cervello, in modo naturale, e consente così di sviluppare il proprio potenziale mentale, di migliorare la salute, la vitalità, i rapporti interpersonali, i risultati scolastici e l’efficacia sul lavoro.

La Fondazione Maharishi

La Fondazione Maharishi opera per diffondere e sostenere, in collaborazione con le Istituzioni e con Enti operanti nel mondo dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università, il programma “Scuola Senza Stress” e la Meditazione Trascendentale, nella convinzione che i giovani siano l’investimento più importante e strategico che una società evoluta deve affrontare per potersi garantire un futuro migliore, di sviluppo e di pace.