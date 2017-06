Scuola e vaccini, Gallera: "Bene Lorenzin su autocertificazione"

Giulio Gallera

"Considero positive le anticipazioni annunciate dal ministro Lorenzin sul testo del decreto vaccini in quanto risolvono dubbi e perplessita' che erano sorte in questa settimane e che anche dal punto di vista della pianificazione ci consente di organizzarci al meglio". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera in merito al decreto vaccini illustrato oggi alla stampa dal ministro Beatrice Lorenzin, dopo la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"La possibilita' di poter accedere all'iscrizione a scuola - ha sottolineato il titolare regionale della Sanita' - attraverso la presentazione di un autocertificazione dell'avvenuta vaccinazione o della richiesta ai Centri vaccinali per effettuarla, e' la soluzione migliore che ci consentira' nell'arco del prossimo anno scolastico di consegnare a tutti il certificato vaccinale e effettuare le somministrazioni a chi e' ancora scoperto ".