Scuolabus: Sy, mio obiettivo era andare in tribunale Milano

Il tribunale di Milano sarebbe stato l'obiettivo finale del dirottamento dello scuolabus con una cinquantina di ragazzi da parte Ousseynou Sy. Lo ha raccontato l'autista nel processo in cui e' imputato per strage dopo che il 20 marzo dello scorso anno ha tenuto in ostaggio gli studenti della scuola media 'Vailati' di Cremona, due insegnanti e una bidella e poi ha dato fuoco al bus a San Donato Milanese. "Volevo andare in tribunale a Milano - queste le parole di Sy davanti alla corte d'assise - volevo andare oltre l'Adda (fiume, ndr) dove c'e' la competenza di Milano. Volevo andare in tribunale a raccontare l'orrore che sta accadendo davanti ai miei occhi". In un primo momento, era parso che Sy avesse cambiato versione rispetto a quella del dirottamento verso l'aeroporto di Linate. "Questa e' nuova - ha osservato il pm Luca Poniz - nel primo interrogatorio aveva detto che l'obbiettivo era di andare a Linate per portare lei e i bambini in Africa". Poi, su richiesta di altre precisazioni, Sy ha spiegato: "Sapevo bene che sarei stato arrestato, volevo raccontare la mia storia e che facesse il giro del mondo". Dunque, stando a queste dichiarazioni, il suo proposito era farsi arrestare in un territorio dove vige la competenza territoriale di Milano.