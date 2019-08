Scuole lombarde, situazione "drammatica": vacanti 13.424 cattedre

Vacanti 13.424 cattedre nelle scuole lombarde. E la Cisl Scuola Lombardia lancia l'allarme parlando di una situazione "drammatica". Oggi nei provveditorati scattano le operazioni per cercare di colmare i buchi prima dell'inizio delle lezioni. "Mancano i candidati – dichiara oggi al quotidiano Il Giorno Silvana Milione, segretaria generale Cisl Scuola Lombardia –, ci sono delle vere emergenze: Matematica e Italiano alle medie, Informatica e Italiano alle superiori. E soprattutto manca il sostegno. Non si possono lasciare soli i ragazzini che hanno più bisogno, va garantito loro il diritto allo studio". Dei 13.424 posti ancora vacanti, il Miur ha autorizzato 11.440 assunzioni, ma il timore dei sindacati è di riuscire a coprirne di fatto solo il 50 per cento con docenti di ruolo. Per il resto, inevitabile il ricorso a supplenti. "Per le primarie siamo abbastanza coperti – prosegue Milione –, su 1.528 cattedre da assegnare sono stati nominati 1.141 insegnanti dal concorso straordinario e 376 dovranno essere nominati dalle graduatorie a esaurimento. Dove però abbiamo tante persone ancora con riserva". Un dato in controtendenza rispetto agli anni scorsi è invece quello dei presidi: con le ultime nomine non dovrebbero più esserci reggenti chiamati a dirigere due scuole contemporaneamente.