Sea, accordo con Alipay: Milano Malpensa aeroporto cashless del futuro

SEA, la società di gestione degli aeroporti di Milano, nell’ambito dell’iniziativa Chinese Friendly Airport lanciata nel 2012, ha avviato una collaborazione con Alipay, società gestita da Ant Financial Services Group consociata del gruppo Alibaba, con l’obiettivo di trasformare Milano Malpensa nell’aeroporto cashless del futuro.

Nel corso del 2016 gli aeroporti di Milano hanno accolto 719.000 passeggeri dalla Cina. Il motivo principale del viaggio per i visitatori cinesi è lo shopping e Milano, tra le città italiane, è di gran lunga la destinazione principale per lo shopping. Nella città i turisti cinesi spendono il 40% di quanto spendono nei loro viaggi in Italia e il trend è in continua crescita con un più 12% da gennaio a maggio del 2017. Grazie alla partnership e con il supporto di UniCredit, tutti i viaggiatori cinesi potranno utilizzare l’app Alipay per fare acquisti all’aeroporto di Milano Malpensa nei negozi Dufry, Fedon e altri esercizi commerciali, ricevere il rimborso istantaneo delle tasse al punto Global Blue, acquistare il fast-track e l’accesso alle sale VIP del Club SEA, Montale e Pergolesi, al Terminal 1.

Giulio De Metrio, COO di SEA ha dichiarato: “Sono sicuro che la partnership con Alipay offrirà ulteriori vantaggi ai nostri passeggeri cinesi che potranno beneficiare di un ventaglio di servizi di alta qualità in linea con le loro aspettative e le loro abitudini di acquisto. Inoltre, Alipay metterà a disposizione dei soggetti commerciali aeroportuali azioni di marketing end-to-end per aumentare la loro visibilità e le loro performance”.

Milano è una delle destinazioni europee preferite dagli utilizzatori di Alipay.

A questo proposito, Rita Liu, Responsabile EMEA di Alipay, ha così commentato: “Siamo orgogliosi di offrire i nostri servizi di pagamento agli aeroporti di Milano e ci impegniamo a mettere a disposizione di SEA i nostri strumenti tecnologici più innovativi. Le soluzioni di pagamento tramite app e le azioni di marketing proposte da Alipay sono il modo più semplice per rimuovere le barriere linguistiche, culturali e di valuta tra gli esercizi commerciali italiani e i turisti cinesi”.

Claudio Camozzo, co-Head Global Transaction Banking, afferma: “UniCredit è stata la prima banca italiana a consentire ai commercianti di accettare pagamenti con app Alipay dai visitatori cinesi presso UniCredit -. UniCredit è fortemente impegnata a sviluppare la piattaforma Alipay in Italia, offrendo questo servizio ai suoi clienti corporate. Grazie all’accordo con gli aeroporti di Milano, Alipay pone un’altra pietra miliare nel mondo dell’eccellenza italiana. Gli aeroporti di Milano saranno il gateway perfetto per massimizzare le vendite ai clienti cinesi durante il loro soggiorno in Italia”.

L’accordo si aggiunge alla partnership già in essere con Alitrip, la piattaforma di viaggi online del Gruppo Alibaba che fornisce servizi di biglietteria aerea, prenotazione alberghiera, pacchetti turistici e offerte promozionali per lo shopping a Milano Malpensa.