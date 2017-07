Sea: accordo con Ibm per 'infrastruttura It più resiliente'

Sea: accordo con Ibm per 'infrastruttura It piu' resiliente'

Sea, la societa' che gestisce gli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa, ha siglato un accordo con Ibm 'di servizi informatici, della durata di sette anni, per il consolidamento e la gestione dell'infrastruttura IT di SEA in un ambiente ibrido, integrato con il cloud di IBM'. "Negli ultimi anni SEA si e' distinta per la propria capacita' di offrire servizi innovativi e per i partner e clienti sempre piu' affidabili - ha spiegato Luciano Carbone, Chief Corporate Officer di Sea - Siamo comunque consapevoli del fatto che l'evoluzione della tecnologia richieda un impegno e un'attenzione continui al fine di mantenere gli standard di qualita' piu' elevati in assoluto. Collaborando con Ibm, abbiamo la certezza che non solo saremo in grado di realizzare le nostre iniziative strategiche, ma potremo addirittura superarle". "L'aumento delle aspettative dei clienti in termini di maggiore velocita', efficienza e innovazione - ha aggiunto Stefano Rebattoni, General Manager di Global Technology Services di Ibm Italia - richiede oggi a interi settori di rivedere la propria struttura operativa. La rete globale e locale di data center di IBM permettera' a SEA di ottimizzare innovando i propri ambienti informatici, preparandosi all'integrazione di nuovi modelli IT, come il cloud, al fine di soddisfare al meglio le esigenze di un mercato in rapida evoluzione".