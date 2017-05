Sea, bilancio 2016: dividendi per 70,3 milioni di euro

L’Assemblea degli Azionisti riunitasi in data odierna, presso la sede legale di Linate, ha approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio 2016 di SEA S.p.A. ed ha esaminato il bilancio consolidato del Gruppo SEA.

In sintesi, i principali risultati a livello di Gruppo nel 2016 in miglioramento rispetto al 2015, sono:

- Ricavi della gestione: 653,5 milioni di euro, in crescita dell’1,7%

- A parità di perimetro e al netto delle componenti non ricorrenti i ricavi crescono del 3,3%

- EBITDA: 234,4 milioni di euro, in aumento del 5,1%

- A parità di perimetro e al netto delle componenti non ricorrenti l’EBITDA cresce del 7,4%

- Utile netto del Gruppo: 93,6 milioni di euro, in crescita dell’11,7%

- Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo SEA: 529,4 milioni di euro, in riduzione di 8,9 milioni di euro rispetto al 2015

Con 29 milioni di passeggeri il traffico registra, nel 2016, una crescita sul sistema degli aeroporti milanesi del 3,1% rispetto al 2015. Il traffico cargo in crescita del 7,2% rispetto all’esercizio precedente ha registrato 549,4 mila tonnellate di merci trasportate. Nell’ultimo bimestre del 2016, venuto meno l’effetto di Expo sui dati 2015, l’incremento del traffico passeggeri è stato pari all’11,9% sullo stesso periodo del 2015, con un aumento che a Milano Malpensa ha raggiunto il 15,3% (incremento che diventa pari al 19,1% considerando il solo mese di dicembre).

Questo trend positivo si conferma anche nei primi quattro mesi del 2017, in cui il sistema SEA con 9,2 milioni di passeggeri registra una crescita del 10,4% rispetto all’anno scorso. In particolare l’aeroporto di Milano Malpensa con 6,2 milioni di passeggeri registra un incremento nel quadrimestre del 14,3% e con una punta del 22% nel mese di aprile (record storico mese su mese).

L’andamento particolarmente positivo del traffico merci viene confermato anche nei primi quattro mesi del 2017. Con 192,8 mila tonnellate di merci trasportate il traffico registra un incremento pari al 14% rispetto al primo quadrimestre del 2016.

La Capogruppo SEA S.p.A. ha chiuso l’esercizio 2016 con ricavi pari a 678,6 milioni di euro, in crescita del 2,0% rispetto all’esercizio precedente. L’EBITDA è pari a 226,0 milioni di euro, in crescita del 5,8% e l’utile netto della società risulta pari a Euro 87,9 milioni di euro in crescita dell’11,8%.

L’Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, deliberato la distribuzione di un dividendo pari a Euro 70.300.000,00 per un importo di Euro 0,2812 per azione corrispondente ad un pay out ratio dell’80% circa. Il dividendo sarà messo in pagamento a decorrere dal 26 giugno 2017.

L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di nominare, in sostituzione del Consigliere dimissionario Arabella Caporello, quale Consigliere di Amministrazione della Società, Michaela Castelli, la quale resterà in carica fino alla data di cessazione del mandato del Consiglio di Amministrazione di SEA attualmente in carica e, quindi, fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2018.