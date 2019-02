Sea, ecco Milan Airports: il portale degli aeroporti milanesi

(IMPRESE-LAVORO.COM) - Milano – È online il nuovo portale di SEA, la società che gestisce gli scali di Milano Linate e Milano Malpensa: www.milanairports.com “Milan Airports” inaugura uno spazio che racchiude, oltre ai siti dei due scali, le sezioni dedicate al cargo, ai voli privati e il sito corporate. Il nuovo portale milanairports.com nasce – con grafica completamente rinnovata – da una strategia di semplificazione e ottimizzazione della presenza digitale degli aeroporti milanesi, con particolare attenzione alla fruizione in mobilità e su diversi device. In aggiunta a tutte le informazioni di servizio indispensabili all’arrivo e alla permanenza in aeroporto, il nuovo portale offre un’importante sezione di approfondimenti che lo rende simile a un vero e proprio portale dedicato al leisure e ai viaggi. I passeggeri in arrivo a Milano troveranno, infatti, una sezione dedicata alle attrazioni di “Milano e dintorni” e una vasta selezione di contributi editoriali sulle destinazioni raggiungibili dagli aeroporti milanesi: dallo sci in Valtellina, al fascino di Mantova, allo shopping a Milano. Il portale potrà anche soddisfare la curiosità e l’interesse dei passeggeri in partenza, proprio come un magazine dedicato al turismo. Numerosi gli articoli dedicati alle destinazioni raggiungibili da Milano: curiosità, news e informazioni utili per facilitare e rendere più interessante la permanenza nelle città meta del proprio volo. Direttamente dal portale i passeggeri potranno, inoltre, accedere al chatBOT ufficiale degli Aeroporti, una chat sempre aperta per rispondere alle domande più variegate, dallo stato del proprio volo ai diversi servizi aeroportuali.