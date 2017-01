Sea: l’impegno nelle aree terremotate. Volontari e una fresa in regalo

IMPRESE-LAVORO.COM - Sea: l’impegno nelle aree terremotate, volontari una fresa in regalo

Milano - La scorsa settimana Sea – la società che gestisce gli aeroporti di Milano - ha accolto la disponibilità di 14 colleghi che si sono proposti come volontari per portare in Abruzzo i mezzi specializzati per lo sgombero neve degli Aeroporti di Milano. L’intervento della squadra SEA si è concentrato nei comuni montani della provincia di Teramo per liberare le strade dalla neve e consentire i soccorsi alle persone bloccate nelle proprie case. Dopo 4 giorni di intenso lavoro, la squadra è rientrata domenica sera, lasciando una turbo fresa a Montorio al Vomano, l’unica a disposizione per tutto il territorio, come fa sapere il Sindaco del Comune della Provincia di Teramo in una lettera di sinceri ringraziamenti indirizzata alla SEA e al Comune di Milano dove chiede in dono questa macchinario così utile alla sicurezza di migliaia di persone. Appello che SEA e il Comune di Milano hanno accolto con piacere. Nei 4 giorni di lavoro la turbo fresa ha permesso di aprire 5 varchi per raggiungere altrettanti agglomerati montani isolati per portare medicinali e mezzi di sussistenza ai cittadini bloccati dalla neve. La macchina ha un’apertura di 2 metri e 10 che consente la realizzazione di varchi di questa ampiezza, lavorando con neve alta fino a 2 metri e mezzo. Dotata di una grossa spirale, la fresa macina letteralmente la neve, sgombrando 2.700 metri quadrati di neve all’ora, con una gittata di 50 metri e una velocità di 2 km/h. La fresa, dotata di 2 motori, uno per muoversi, di 150 cavalli, l’altro per azionare la turbina, di 550 cavalli, negli scorsi giorni ha registrato 100 ore di lavoro. L’abilità del personale specializzato è stata quella di valutare la presenza di ostacoli, alberi, cartelli, cavi e fili dell’alta tensione, per poter sgombrare le strade bloccate. Inoltre, gli uomini della SEA avevano portato con loro un officina mobile per poter garantire la manutenzione programmata tutte le notti (dalle 23.00 all’1.00) considerando il fatto che la macchina avrebbe lavorato a pieno regime, come effettivamente è stato. In supporto a questa macchina, SEA aveva messo a disposizione anche 5 camion da cava con lama.