Sea, rush finale per le nomine. Entro il 3 aprile nuovo cda

di Fabio Massa

Ormai manca pochissimo per chiudere la partita sulle nomine della Sea. La lista degli idonei ancora non è pronta, ma il tempo stringe. Il 3 di aprile, in prima convocazione (la seconda è il giorno successivo) ci sarà infatti l'assemblea dei soci della società aeroportuale, di proprietà del Comune e di F2i. Il socio di minoranza è quello che ha scelto l'amministratore delegato Armando Brunini, che ha impresso un cambiamento assai forte alla società, di fatto azzerando le prime linee e assumendo tutti i poteri. Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it per la carica di consiglieri di amministrazione, tra i quali verrà scelto il presidente e il vicepresidente, si sono candidati in moltissimi. Ora però sono al vaglio del comitato "dei saggi" (peraltro composti da un membro in meno, giacché orfani di Nicola Gavazzi, l'head hunter che ha selezionato proprio l'amministratore delegato della Sea). Gavazzi non è stato rimpiazzato, e dunque sono in quattro i membri della "Commissione degli esperti".

Per quanto riguarda Sea, come si diceva, il 3 aprile c'è la prima convocazione. Almeno quindici giorni prima bisognerà presentare le liste dei consiglieri, in base alle quote societarie, e dunque ormai è tempo di stringere, considerato che ormai si è arrivati a metà marzo. Il 3 aprile ci sarà la nomina dei nuovi vertici. Poi, tra aprile e luglio, l'erogazione del super-dividendo richiesto dall'assessore al Bilancio Roberto Tasca per coprire il mancato aumento del biglietto (partita che ha contrapposto duramente Beppe Sala e Attilio Fontana). Infine, entro l'autunno, si concluderanno i lavori di ammodernamento di Linate, che ne determineranno la chiusura dal 27 luglio. Brunini ha annunciato il 40 per cento di viaggiatori in più da Malpensa. Ad oggi si parla della riconferma di Michaela Castelli, che ricopre anche il ruolo di numero uno di Acea e di Nexi, la cui quotazione è ormai imminente.

