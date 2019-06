SEC compie 30 anni. Per il fondatore Tagliabue: “persone chiave del successo”

A capo di un gruppo internazionale di agenzie che operano in diversi Paesi europei, con 25 milioni di fatturato, SEC conta oggi 250 professionisti in Europa e vanta il 90% di rinnovi ogni anno. All’evento dei 30 anni, davanti a una platea di clienti storici e investitori, il fondatore Tagliabue, intervistato dal Direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, ha parlato dello stato attuale dei media e di come sono cambiate le modalità di PR.

L’agenzia di PR indipendente, nata a Milano nel 1989 per iniziativa di Fiorenzo Tagliabue – oggi prima italiana nel ranking mondiale (Holmes Report 2016) –, da luglio 2016 è quotata all’Alternative Investment Market della Borsa di Londra, al fine di consolidare il proprio posizionamento internazionale e sostenere il percorso di acquisizioni previsto dal piano industriale.

Fra le caratteristiche uniche di SEC, la capillare presenza territoriale, con società controllate, sedi e corrispondenti in 13 città capoluogo. Un modello che nasce dall’incontro con professionisti che hanno voluto condividere e mettere a sistema l’esperienza e la conoscenza dei loro territori con il know how e lo stile SEC (agenzie controllate) o per seguire quei clienti che hanno l’esigenza di essere accompagnati “in loco”, nel dialogo con le istituzioni, i cittadini, i dipendenti, i media.

Grazie a digital specialist, formazione continua e contaminazione capillare di tutte le divisioni dell’agenzia, SEC propone un approccio “integrale” che pone al centro la valorizzazione strategica e differenziata dei contenuti e dei messaggi sulle diverse piattaforme relazionali, in funzione degli obiettivi dei clienti: reputazione, costruzione del consenso, consolidamento della marca, fidelizzazione, promozione di beni e servizi.

L’organizzazione dell’agenzia in divisioni specializzate per practice o settori d’impresa permette di offrire competenze verticali e integrate, nell’ambito di un approccio al cliente che è sempre di massima prossimità e condivisione. A questo si aggiunge la presenza territoriale di SEC in Italia, grazie alla quale l’agenzia è in grado di gestire progetti e situazioni complesse offrendo conoscenza del territorio, qualità delle relazioni, tempestività e competenza del presidio.

“In questi 30 anni l’agenzia è molto cambiata”, ha detto ad Affaritaliani.it il fondatore e Ceo di SEC Fiorenzo Tagliabue. “Innanzitutto quando abbiamo cominciato eravamo in due e oggi siamo 140 persone in Italia. Ma soprattutto è cambiato il nostro approccio al mercato perché sono cambiate le esigenze delle aziende e dei gruppi con i quali lavoriamo. All’inizio facevamo eventi e ufficio stampa, oggi siamo di fronte a problemi molto più complessi; le aziende si trovano ad affrontare sfide che riguardano la complessità delle relazioni con tutti gli stakeholder (clienti, territorio, istituzioni locali e nazionali). Noi vogliamo aiutarle a governare le relazioni, a sviluppare il business ma anche a proteggerlo”.

Alla domanda su quale sia la chiave di questo successo Tagliabue ha risposto, sembra ombra di dubbio, “le persone”: “Il nostro è un business people e il mio unico merito è quello di aver scelto collaboratori in grado di affrontare al meglio le sfide. A mio avviso, la qualità della persona è fondamentale per un’impresa di successo”.

Per i prossimi 30 anni Tagliabue si augura di continuare il percorso internazionale avviato nel 2013: “Lo abbiamo fatto a un ritmo sostenuto e oggi siamo presenti in 8 paesi con 15 uffici. Siamo alla vigilia di un altro passaggio importante per la nostra crescita che si compirà i primi giorni di settembre”.

VIDEO - Tagliabue, SEC: "30 anni di successi dell'agenzia, grazie alle persone"

Presente ai festeggiamenti, il sindaco Beppe Sala ha speso alcune parole sul legame che lo lega all'agenzia: "Sono qui per amicizia e perché siete un valore per Milano. Mi avete accompagnato all’Expo e durante la campagna elettorale quindi era normale per me intervenire questa sera". Intervistato da Fontana, Sala ha poi aggiunto: "Non sono un fanatico dello storytelling, ma credo sia importantissimo e a volta la politica fa fatica a capirlo. Le città sono tante cose insieme, ma se le immaginiamo come macro-blocchi possiamo isolarne tre: i servizi, che devono funzionare; la visione a lungo termine, che non deve essere un disegno teorico; per finire, lo storytelling, perché bisogna essere capaci anche di raccontare alla città quello che sta si è fatto. L’aver portato a casa le Olimpiadi è una notizia in sé, ma anche un poderoso elemento dello storytelling milanese che ci permetterà di attirare gli investimenti. In questo, potersi fare aiutare da un gruppo come SEC sarà di fondamentale valore".

Il Gruppo SEC in Italia:

SEC Relazioni Pubbliche e Istituzionali (Milano, Venezia, Udine, Catania);

SEC & Associati (Torino);

SEC & Partners (Roma);

SEC Mediterranea (Bari);

Curious design;

HIT.

SEC in Europa: