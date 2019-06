Sedili colorati per segnalare posti riservati? C'è un problema di educazione

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

di Fabio Massa

C'era una volta l'educazione. L'ultima notizia sui trasporti pubblici di Milano è che l'amministrazione ha deciso di fare sedili gialli o blu per i posti riservati ad anziani, disabili, donne in gravidanza e neomamme. E' una buona cosa che però nasconde un problema evidente. Un problema della società. Le targhette infatti ci sono sempre state, per "anziani e invalidi". Ma alla fine nessuno più ci ha fatto caso. Mia moglie, due gravidanze, non ha mai avuto il posto ceduto da nessuno. Non è morta, ma qualche arrabbiatura nell'aver dovuto chiedere se l'è dovuta passare. Ora, sarebbe semplice dire: signora mia dove siamo finiti. E' tutta colpa di questi giovinastri. Il problema è che non sono solo i giovani che non si alzano. Non si alzano gli uomini di quarant'anni, più o meno la mia età. Non si alzano le giovani donne in gamba. E non si alzano neppure i cinquantenni e i cinquantacinquenni. In fondo, ognuno pensa al proprio sedere. Una perfetta metafora della politica. Tutti occupati a preservare il proprio culo, perchè sia poggiato su una seggiola. Peccato che da seduti, è difficile andare lontano.

