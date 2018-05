Seeds&Chips, Prodi: "A Milano l'autorità mondiale dell'acqua"

L'ex premier Romano Prodi ha rilanciato oggi a Milano, nel corso del suo intervento al global innovation summit Seeds&Chips, l'idea di portare a Milano l'Autorita' mondiale dell'acqua. Un organo "importante" perche' sulle annose questioni e talvolta guerre che si creano per la carenza idrica in molte aree del Pianeta "non c'e' nessuno in grado di mediare": "Se non si disciplina questo settore in futuro ne succederanno di tutti i colori. Le tensioni tra Turchia e Iraq ad esempio sono gia' fortissime". "Ecco perche' ho spinto su questa proposta, dal momento che in Italia abbiamo Fao e IFAD", ha quindi sottolineato. Perche' crearla a Milano? "Perche' la citta' e' pronta, possiede le competenze tecniche. E' la citta' del piu' grande ingegnere idraulico della storia, Leonardo. E infine la Pianura padana e' numero uno al mondo come cluster per la produzione di beni strumentali per l'irrigazione". L'arrivo di questa nuova autorita' potrebbe aiutare il capoluogo lombardo a superare la delusione di aver perso la battaglia per l'Agenzia Europea del Farmaco: "Mettiamoci anche un po' di irritazione per come e' andata a finire la vicenda di Ema: mi sembra una posizione di buonsenso che qui ripeto perche' diventa sempre piu' necessaria" ha concluso.

Prodi: "Expo, una delle battaglie più divertenti della mia vita"

"La battaglia per avere Expo a Milano e' stata una delle cose piu' divertenti fatte in vita mia. Quando si lavora in tandem questo Paese puo' fare delle belle cose davvero". Lo ha detto l'ex premier, Romano Prodi, nel corso del suo intervento a Seeds&Chips, l'evento dedicato all'innovazione alimentare che si tiene a Milano. "Lavoravamo in perfetto tandem con il sindaco di Milano - ha ricordato - che era un'amministrazione di colore opposto e ci eravamo divisi perfettamente il lavoro", poi quando fu il momento da parte del board internazionale di assegnare la sede "a Parigi il presidente Turchia era convinto di vincere ma noi avevamo lavorato uno per uno con tutti i Paesi del mondo", ha aggiunto.