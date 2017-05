Segrate, spara in strada alla moglie e tenta il suicidio: gravissimi entrambi

Milano, spara in strada alla ex moglie, poi tenta il suicidio



Un uomo di 46 anni ha sparato in strada alla ex moglie di 50 anni in via Benvenuto Cellini, a Segrate, ferendola gravemente alla testa. Entrambe le vittime sono italiane.

Segrate, spara in testa alla ex moglie poi tenta il suicidio: gravissimi





Si tratta di un tentativo di omicidio-suicidio quanto accaduto intorno alle 16 a Segrate: un uomo di 46 anni avrebbe sparato un colpo alla testa alla ex moglie di 50 anni e poi si sarebbe sparato a sua volta alla testa cercando di togliersi la vita. Entrambi sono in gravi condizioni, l'uomo è stato portato al San Raffaele, la donna al Policlinico.

Segrate, spara alla moglie e cerca di uccidersi: entrambi gravi, si stavano separando



La sparatoria è avvenuta in strada, nessun'altra persona è rimasta coinvolta, le ragioni sono legate alla separazione tra i due, su cui l'uomo non era d'accordo. I rilievi sul posto sono in corso da parte dei carabinieri di San Donato. Erano entrambi sdraiati a terra nel parcheggio davanti a Via Benvenuto Cellini a Segrate quando sono arrivati i soccorsi. Lei semicosciente, lui in preda a spasimi.