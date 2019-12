Segre, 600 sindaci sfilano a Milano: "Saremo la sua scorta"

Attesi 600 sindaci da tutta Italia oggi a Milano per la manifestazione promossa da Anci a favore di Liliana Segre che si svolgerà alle 18 per le vie del centro. Così ieri il sindaco di Milano Beppe Sala: "Penso sia giusto che domani" alla 'marcia dei sindaci' "prenda la parola solo la senatrice a vita Liliana Segre, a conclusione della manifestazione perche' la politica portera' la sua testimonianza e la voglia di essere la scorta della senatrice". Alla manifestazione 'L'odio non ha futuro' la senatrice ed ex deportata nei campi di concentramento "si unira' alla marcia dall'Ottagono e sara' bello percorrere insieme la Galleria Vittorio Emanuele II" nella parte finale. Al termine dell'iniziativa dunque "aspettiamo le sue parole", ha concluso Sala.

"L'odio non ha futuro. Roma aderisce alla manifestazione che si terra' domani a Milano in favore di Liliana Segre, dopo gli insulti e le minacce intollerabili che ha ricevuto. Tutti insieme contro odio e razzismo". Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi su Twitter.

Hanno dato le proprie adesioni tra gli altri anche Leoluca Orlando (Palermo), Dario Nardella (Firenze), Virginio Merola (Bologna), Giorgio Gori (Bergamo), Paolo Truzzu (Cagliari). Ha annunciato la sua presenza il viceministro dell’Interno Matteo Mauri.