Segre, Sala lancia la manifestazione dei sindaci. Salvini apre

Il sindaco di Milano Beppe Sala lancia una manifestazione di sindaci sotto l'egida di Anci per manifestare sostegno e solidarietà alla senatrice a vita Liliana Segre e contro l'odio e la discriminazione. L'iniziativa si svolgerà il 10 dicembre ed anche il leader della Lega Matteo Salvini ha aperto alla possibilità di partecipare.

"Penso - ha commentato il sindaco di Milano - che sia una buona cosa. Ho gia' chiamato Antonio De Caro e gli ho chiesto di convocare la manifestazione a nome di Anci, perche' e' giusto che su una cosa del genere ci siano i sindaci di tutti gli schieramenti. Se Salvini ha aperto alla partecipazione, io la vedo solo come una cosa positiva".

"Sono contento che la Lega partecipi alla manifestazione del 10 dicembre, li voglio al nostro fianco". Poi pero' parlando intervistato da Corrado Formigli all'iniziativa Elle Active, Sala ha aggiunto che i decreti sicurezza di Salvini "sono un segno culturalmente negativo" e che le "timidezze" di questo governo "sono un errore". "E' assolutamente un errore che i decreti sicurezza siano ancora in vigore - ha concluso -. Dovremmo essere piu' coraggiosi e spazzarli via?. Cosi' come, secondo Sala, il governo dovrebbe essere "piu' coraggioso" sull'introduzione dello Ius culturae