Segreteria Pd, Sala: "Minniti? Buon nome ma non sostengo né lui né Zingaretti"

Quella di Marco Minniti alla segreteria del Pd, chiesta con una lettera da alcuni sindaci "penso che sia una buona candidatura". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala , a margine di un evento della Scuola di Politiche di Enrico Letta a Palazzo Reale. Sala auspica pero' che "non diventi ancora una questione di chi sta con Matteo Renzi e chi contro, se no siamo punto e a capo" e "non e' quello che ci serve". Ora "vediamo se accetta e poi vediamo se due persone di rilievo come Nicola Zingaretti e Marco Minniti, che non sono gli unici due candidati ma sono i piu' visibili, riescono a spostare il dibattito rapidamente sui contenuti" ha continuato. Il primo cittadino milanese non ha comunque intenzione di esprimere un sostegno ad un candidato in particolare: "Non l'ho fatto la volta scorsa, continuero' a non farlo questa volta. Se avessi la tessera del Pd, dovrei esprimermi". Dal suo punto di vista continuera' a "cercare di fare un'opera di stimolo" e a rendersi "disponibile per dare una mano prima e dopo". "Per chi viene a Milano, certamente ci saro'" ha concluso.

A chiunque dei candidati alla segreteria del Partito Democratico verra' a Milano "diro' che dal segretario mi aspetto una segreteria e, quindi, una direzione non troppo personalizzata" ha poi aggiunto il primo cittadino, riflettendo sulle prospettive che il Pd avra' all'indomani della scelta del suo leader. Una segreteria ampia con "dieci persone intorno come sostegno" di cui "cinque possono avere anche la mia eta' ma cinque devono essere giovani" ha ipotizzato infine Sala.