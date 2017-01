Selfie erotici con i corpi di Real Bodies. Tre ventenni denunciate a Milano

Real Bodies

DENUNCIATE TRE RAGAZZE BOLOGNESI: SELFIE EROTICI ALLA MOSTRA REAL BODIES

Tre ragazze bolognesi, poco più che ventenni, sono state cacciate dalla mostra "Real Bodies, scopri il corpo umano" per aver violato il divieto di scattare fotografie. Non solo: i selfie delle ragazze erano decisamente osè. Ora le tre rischiano - comunica la direzione della mostra - una denuncia per atti osceni in luogo pubblico e vilipendio verso i cadaveri, oltre che violazione del copyright della mostra. La mostra, con 350 fra corpi interi ed organi conservati con la tecnica della plastinazione, visto il successo di pubblico (oltre 150 mila ingressi dal 1° ottobre) è stata prorogata fino al 19 marzo in via Privata Giovanni Ventura 15, in zona Lambrate.

Le ragazze erano piuttosto chiassose e fin dal loro ingresso hanno attirato l’attenzione di un addetto alla security, attaccando discorso con lui e chiedendogli il perché del divieto di fare foto. Una volta entrate, sono state notate da una professoressa di un liceo milanese mentre ridevano e facevano gesti «strani». L’insegnante, uscendo, ha avvisato il personale, e una guida inviata a controllare ha sorpreso le tre ragazze mentre si facevano fotografie e selfie in pose provocatorie, mimando gesti erotici e toccando i genitali di uno dei corpi plastinati nella sezione della mostra dedicata allo sport.