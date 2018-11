Selfie estremi sui palazzi: due ventenni indagati a Milano

Scalarono un palazzo a Porta Nuova per farsi un selfie: due giovani indagati

Il 'parkour' estremo, la 'pratica' nata in Francia agli inizi degli anni '90 che consiste nell'arrampicarsi anche su costruzioni urbane e grattacieli, finisce al centro di un'indagine della Procura di Milano. I magistrati indagano per violazione di domicilio due ragazzi che avrebbero 'scalato' un palazzo in zona Porta Nuova per immortalarsi con selfie e video impreziositi dallo sfondo dello 'skyline' della città, compresa la Torre di Unicredit alta oltre 200 metri.

L'inchiesta, coordinata dai pm Giancarla Serafini e Luca Gaglio e condotta dagli investigatori della Polizia locale, è scattata dopo la denuncia di un legale che rappresenta i condomini del palazzo scalato dai due ventenni. Nelle scorse settimane, i due giovani sono stati perquisiti, con sequestro di pc e materiale informatico. Nell'ambito delle indagini sono state acquisite numerose foto e video di performance estreme che i due hanno condiviso sui socialnetwork a dimostrazione della loro abilità nella disciplina. La difesa, rappresentata dall'avvocato Marco De Giorgio, sostiene che non ci sarebbe stata nessuna violazione di domicilio perché gli spazi scalati sono esposti al pubblico.