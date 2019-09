“Sembrava impossibile”, la raccolta di storie di imprenditori di successo

Sembrava impossibile che un meccanico, nato da genitori contadini, potesse diventare un formidabile leader della ristorazione bio. Sembrava impossibile che un giovane parrucchiere si trasformasse in un geniale designer. E sembra impossibile, a chi non decritta facilmente le impetuose rivoluzioni del mondo digitale, che un ragazzo di 28 anni, fino a qualche anno fa aiuto-cameriere nel ristorante della mamma, oggi sia inserito da Forbes fra le persone più influenti del pianeta. Questi e altri protagonisti hanno tre caratteristiche comuni: sono imprenditori, sono italiani e sono partiti da zero. Le loro storie complete, insieme a quelle di una ventina di altri imprenditori italiani, sono raccontate nel libro “Sembra impossibile: da zero a cento – Storie di imprenditori di successo” scritto dai giornalisti Manila Alfano, Giorgio Gandola e Stefano Zurlo ed edito da Wise Society. Una raccolta di esperienze di vita che, allo stesso tempo, è anche un viaggio nella storia recente dell’Italia e nella sua imprenditoria caratterizzata da piccole e medie imprese e da uomini che hanno saputo fondarle, plasmarle, farle crescere fino a farle diventare grandi varcando i confini nazionali. Imprenditori partiti da condizioni iniziali di svantaggio, da umili origini e spesso senza istruzione adeguata. Ma che, grazie alla loro forza di volontà, al loro impegno, alla loro costante dedizione, al duro lavoro quotidiano, al sudore della fronte, sono riusciti a realizzare i propri obiettivi, creando realtà imprenditoriali straordinariamente importanti.

“In questo libro abbiamo raccontato storie di individui speciali che, grazie al loro esempio, sono fonte di ispirazione per i giovani. Perché i ragazzi, in questo momento storico così complesso, hanno bisogno di confrontarsi con modelli di vita positivi e costruttivi, ritrovando nuovi ideali, punti di riferimento, stimoli e, soprattutto, obiettivi da condividere e realizzare”, – spiega Antonella Di Leo, Editore e Ceo di Wise Society, editrice del libro che aggiunge: “Raccontare la storia di chi è riuscito a concretizzare il proprio sogno creando un impero dal nulla, potrebbe demolire la falsa convinzione che, per realizzarsi, bisogna partire da cento o da mille e non da zero”. Un progetto ideato da Nicoletta Poli Poggiaroni che, con grande costanza ed entusiasmo, ha reso possibile che la sua idea prendesse forma fino a diventare quel libro che “sembrava impossibile” realizzare. Nel volume ha voluto che venissero raccontate le storie di questi uomini straordinari per dimostrare che – come dice Nicoletta Poli Poggiaroni nella sua introduzione – “Anche noi, in Italia, abbiamo i nostri sognatori che, partiti da una “cantina” metaforica, sono diventati grandi imprenditori”. I

l Politecnico di Milano e il PoliDesign hanno patrocinato l’iniziativa

“In questo libro edito da Wise Society si raccontano storie affascinanti di uomini italiani che hanno creduto profondamente nei propri sogni e nelle proprie idee, -afferma Marco Turinetto - Direttore Master “Brand Extension: from Design to Business - Questi sono anche i valori che il Politecnico di Milano, il Dipartimento di Design e POLI.Design trasmettono agli studenti che qui si preparano per entrare nel futuro, in un mercato del lavoro che necessita non solo di competenza e preparazione, ma anche di coraggio, passione e intraprendenza”. Sfogliando il volume vi chiederete perché solo uomini. Come mai non sono state raccontate donne egualmente straordinarie e coraggiose? Eppure ce ne sono, eccome perché le donne sono leader naturali. “La risposta è semplice: questo libro non è frutto di un’iniziativa estemporanea, ma è il primo di una collana. E il prossimo sarà tutto dedicato a storie egualmente straordinarie di donne”, conclude Antonella Di Leo Ecco l’elenco degli imprenditori italiani “da 0 a 100”: Enzo Catellani, Roberto Costa, Renato Crosti, Davide Dattoli, Marco Di Giusto, Ennio Doris, Luca Ferrari, Antonio Ferraro, Giovanni Fileni, Marco Giapponese, Enrico Magni, Maurizio Marini, Mauro Papalini, Ernesto Pellegrini, Dario Pizzardi, Luigi Postiglione, Massimo Pulcinelli, Fabio Ernesto Rappo, Rosario Rasizza, Giancarlo Selci, Romeo Sozzi, Iginio Straffi, Mauro Tiberti.